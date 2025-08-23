Ali Koç'a Söylediklerine Tepki Yağmıştı... Tanju Özcan'dan Geri Vites! Özür Diledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 21 Ağustos Perşembe günü yaptığı paylaşım sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir gerginlik yaşadı. Özcan, paylaşımında "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" çağrısında bulundu.

Bunun ardından Tanju Özcan, Ali Koç'tan bir telefon aldı. Telefon görüşmesini Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu açıkladı. Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir” dedi.

'BANA HAD BİLDİRMEYE' KALKTI

Komsuoğlu’nun ardından yine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tanju Özcan, "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı" diyen Özcan, "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma. Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a karşı söz konusu üslubuyla yaptığı açıklama Fenerbahçe camiasından büyük tepki toplayan Tanju Özcan, bu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özcan, 3 Temmuz şike soruşturması sürecinde TBMM'de o dönemki milletvekili kimliğiyle yaptığı konuşmanın videosunu da paylaşımına ekleyip Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi.

'FENERBAHÇELİLERİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Yapılanın algı operasyonu olduğunu söyleyen Özcan, "Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım. Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır" dedi.

Herhangi bir kötü niyet taşımadığını söyleyen Tanju Özcan, "Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

