Korkunç İddia: Osmaniye Barınağındaki Bir Köpek Yakalama Aparatıyla Boğularak Öldürüldü!

Ülke genelinde hayvanlara yönelik işkenceler ve kötü muamele haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle sokak hayvanları ve barınaklardaki hayvanlar, kimi zaman ihmal, kimi zaman ise kasıtlı zararlarla karşı karşıya kalıyor. Son aylarda gelen raporlarda, birçok yerde hayvanların aç bırakılarak, fiziksel şiddet uygulanarak ve yakalama ekiplerinin aşırı sert müdahaleleriyle hayatlarını kaybediyor.

Farklı noktalardan işkence ve katliam haberleri gelirken, adres bu kez Osmaniye oldu. Korkunç iddiaya göre, Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında, hayvanseverlerin sahiplenmek istediği bir köpek “yakalama aparatı” ile boğularak öldürüldü. Barınağa sahiplenmek amacıyla gelen vatandaşlar, hayvanının cansız halde bulduğunu öne sürdü.

‘HAYVANLAR BU HALDEYDİ’

Barınağa gelen bir vatandaş, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Osmaniye barınağındayım, hayvan sahiplenmek için geldim, hayvanları seçip Tarım İl Müdürlüğü'nden pasaport almaya gittim. Tekrar geri barınağa geldiğimde hayvanlar bu şekilde ölmüş haldeydi."

BELEDİYE BAŞKANI ÇENET'TEN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Çenet, şu ifadeleri kullandı: "Osmaniye Hayvan Barınağında köpek sahiplendirme işlemi sırasında köpek ısırmasına maruz kalınması sonucunda köpek yakalama aparatına bağlı hayvanın orada bulunan pencereye bağlandığı, bu sırada zarar gören ile ilgilenildiği esnada geçen zamanda bağlı köpeğin nefessiz kaldığı anlaşılmış olup konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu(lar) hakkında işlem başlatılmış olup gerekli yasal muamelenin yapılacağı konusunda hiç şüphesiz ihmali bulunanlar ayrıca cezalandırılacaklardır."

Kaynak: ANKA