Beşiktaş'ın Eski Yıldızından Gizli Düğün! Evliyken Bir Kez Daha Evlendi... Peki Bu Mümkün mü?

Bir dönem Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. 2024 yazında Arsenal’den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Jazira takımına transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, evli olmasına rağmen ikinci kez evlendi. Elneny’nin, Faslı sosyal medya fenomeni Hanan Moja ile gizlice nikâh kıydığı ortaya çıktı.

Olay, Hanan’ın Instagram hesabında paylaştığı ve yüzü emojiyle kapatılan bir kişinin yer aldığı fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Taraftarlar, görüntülerdeki mekân ve kıyafet detaylarını inceleyerek bu kişinin Elneny olduğunu kısa sürede fark etti.

Hanan’ın hamile olduğunun da görülmesiyle spekülasyonlar artarken, çiftin Ekim 2024’te Birleşik Arap Emirlikleri’nde evlendiği öğrenildi. Haberlerin yayılması üzerine Hanan, Instagram hesabını gizliye alsa da, Elneny’ye yakın kaynaklar evliliği doğruladı. Çift, daha sonra düğün töreninden kareleri sosyal medyada paylaşarak gizliliği bozdu.

Elneny, ilk eşi Amal El Henawy ile 10 yıldır evli ve bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Mısırlı futbolcunun, Hanan Moja ile ikinci evliliği ve hamilelik haberi, sosyal medyada tartışma fırtınası yarattı.

Mohamed Elneny ilk eşi ve ailesi

2019’da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynayan Elneny, o dönemde gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak bu kez saha dışı hayatıyla konuşulan futbolcu, hem Türkiye’de hem de Mısır’da geniş yankı uyandırdı.

EVLİYKEN EVLENMEK MÜMKÜN MÜ?

Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası akıllara "Bir kişi hâlihazırda evliyken nasıl tekrar evlenebiliyor?" sorusu geldi. Bazı ülkelerde erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi hukuken mümkün olarak kabul ediliyor. Bu ülkelerde ikinci evlilik ilk eşin rızasına bağlı olarak veya bazen rıza olmadan bile yapılabiliyor.

Çok eşliliğe izin veren ülkelerden bazıları:

Mısır (Elneny'nin ülkesi)

Birleşik Arap Emirlikleri (düğünün gerçekleştiği yer)

Suudi Arabistan

Ürdün

Pakistan

Endonezya (şartlı olarak)

Bu ülkelerde:

Erkek, genellikle en fazla dört kadınla evlenebiliyor.

Ancak bazı yerlerde ikinci evlilik için ilk eşin bilgisi veya rızası aranmıyor. (örneğin Mısır’da bu bir zorunluluk değil ama tartışmalı.)

Mahkemeye başvurma veya bildiride bulunma gibi prosedürler olabiliyor.

