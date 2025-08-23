Kocaeli'de Yine Orman Yangını: Alevler Evlere Sıçradı

Türkiye'Nin ormanları yazın başından bu yana alevlere teslim olurken, adres bu kez Kocaeli Derince oldu. Alevler bölgedeki bazı evlere de sıçradı. Öte yandan Malatya'da da arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Yangınlara müdahale devam ediyor.

Türkiye'nin ormanları hava sıcaklıkların artmaya başlamasından bu yana alevlere teslim olurken iki ilde orman yangını başladı. Kocaeli ve Malatya'daki yangınlara müdahale başladı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevler bazı evlere de sıçradı.

17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MALATYA'DA YİNE YANGIN BAŞLADI

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bir arazide çıkan yangın ormana sıçradı. 1 ev zarar görürken, müdahale başladı.

Akkent Mahallesi'ndeki bir arazide öğle saatlerinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 8 itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu ana kadar 1 ev zarar gördü.

