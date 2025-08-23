Oda Başkanı, Kadın Çalışanı ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti! Korkunç Olay Kamerada

Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, kendisine ait pastanede çıkan tartışmada çalışanı Elif Kılıç ve arkadaşı Hasan Fırat’ı tabancayla vurdu. İki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Üre olay sonrası aracında intihar etti. Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’da dün gece yaşanan kanlı olayda, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, kendisine ait pastanede çalışan genç kadın ve arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PASTANEDE KANLI KAVGA

Olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta bulunan pastanede saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32), arkadaşı Hasan Fırat (30) ile pastanede oturuyordu. Bir süre sonra içeri giren Üre ile Hasan Fırat arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İNTİHAR ETTİ

Kavga sırasında Kerim Üre, belindeki tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Elif Kılıç ve Hasan Fırat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından Üre, aracına binerek Habipler Mahallesi’ne gitti ve 5509 Sokak üzerinde aracının içinde silahla kendi hayatına son verdi.

İKİ GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kavga anı, Kerim Üre’nin belinden silahını çıkararak ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında kurşunların hedefi olan Hasan Fırat’ın ve araya giren Elif Kılıç’ın yere yığıldığı görüldü.

Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini ve yaşanan tartışmanın detaylarını araştırırken, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Antalya
