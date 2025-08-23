Emine Erdoğan'dan Melania Trump’a ‘Gazze’ Mektubu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin eski First Lady’si Melania Trump’a hitaben kaleme aldığı mektupta, Gazze’deki katliama dikkat çekerek, Ukrayna için gösterdiği duyarlılığı Gazze halkı için de göstermeye davet etti.

'İÇTEN EV SAHİPLİĞİNİZİ HÂLÂ HATIRLIYORUM'

Mektubuna Melania Trump’a sevgi ve saygılarını ileterek başlayan Emine Erdoğan, 6 yıl önce Washington’da gerçekleşen buluşmalarını hatırlattı. Beyaz Saray'daki samimi sohbet ve zarif ev sahipliğinin zihninde hala canlı olduğunu belirten Erdoğan, birlikte yedikleri akşam yemeği ve bahçedeki yürüyüş sırasında Melania Trump’ın güncel olaylara karşı duyarlılığını yakından hissettiğini ifade etti.

'PUTİN'E YAZDIĞINIZ MEKTUPTAKİ DUYARLILIĞINIZI GÖRDÜM'

Trump’ın kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektuba da atıfta bulunan Erdoğan, bu mektupta sergilenen insani hassasiyetin, daha önceki gözlemleriyle örtüştüğünü belirtti. Emine Erdoğan, Trump’ın tutumunu takdir ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir. Bu çerçevede, bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. 'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır.”

‘AYNI HASSASİYETİ GAZZE İÇİN DE GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUM’

Trump’ın Ukrayna’daki savaş mağduru çocuklar için ortaya koyduğu hassasiyeti “kalplere umut aşılayan bir girişim” olarak nitelendiren Emine Erdoğan, aynı yaklaşımın Gazze için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Şu ifadelerle çağrısını yineledi:

Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum."

‘ÇOCUKLARA DA ‘MEÇHUL’ DENECEĞİNİ DÜŞÜNÜR MÜYDÜNÜZ?’

Emine Erdoğan, mektubunun devamında Gazze’deki çocukların yaşadığı tarifsiz trajediye dikkat çekti. BM Çocuk Fonu’nun Gazze’yi 'cehenneme' ve 'çocuk mezarlığına' benzettiğini hatırlatan Erdoğan, yaşananları şöyle ifade etti:

“Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan 'meçhul bebek' ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Derin bir psikolojik yıkıma sürüklenen, gülmeyi tamamen unutan bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırıyor ve masum kalplerinde baş edemeyecekleri bir savaşın yorgunluğunu taşıyor. Gazze'de tarih, öksüz ve yetim kalmış küçücük çocukların yaşadıkları tarifsiz acı ve korkularla saçlarına aklar düştüğünü yazıyor."

‘FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR DA ONURLU BİR GELECEĞİ HAK EDİYOR’

Ukraynalı çocuklar kadar, Filistinli çocukların da aynı özgürlüğü, neşeyi ve güvenli geleceği hak ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, Trump’a önemli bir çağrıda bulundu:

“Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır.”

‘ULUSLARARASI SİSTEM ÇOCUKLAR İÇİN İŞLEMEZ HALE GELDİ’

Mektubunun sonunda, Emine Erdoğan yaşananların sadece bir savaş değil, daha büyük bir sistem krizinin göstergesi olduğunu belirtti. Bazı bölgelerde çocukların hayatının, diğerlerinden daha değersiz görüldüğünü söyleyen Emine Erdoğan, uluslararası toplumun bu çarpıklığa karşı sesini yükseltmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz. Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum.”

‘1 MİLYONU AŞAN GAZZELİ ÇOCUK İÇİN HALA BİR ŞANSIMIZ VAR’

Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların hala kurtarılabileceğini vurgulayarak mektubunu şu çağrı ile sonlandırdı:

“335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep, dedesinin neşeyle gülen gözlerinin içinden öperek veda ettiği 3 yaşındaki Rim gibi kaybettiğimiz 18 bin 885 Gazzeli bebek ve çocuk için artık çok geç. Ama hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi."

Kaynak: AA