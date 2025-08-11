Şiddetin Adresi Bu Kez Kars... Barınakta Köpeklere Kan Donduran Şiddet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağında görev yapan bazı personelin, barınakta bulunan köpeklere işkence ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler, infial yaratırken Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’den konuya ilişkin açıklama geldi.

‘EN AĞIR CEZALAR UYGULANACAK’

Senger, bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Başkan Senger, "Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca barınak yönetiminde değişikliğe gidileceğini belirtti.

'VİCDANİ, İNSANİ VE AHLAKİ BİR KONU'

Başkan Senger,'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli hemşehrilerim,



Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Kars Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağında bazı personellerin köpeklerimize kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler hepimizi derinden üzmüştür.

Bu olay, sadece bir idari mesele değil; vicdani, insani ve ahlaki bir konudur.



Belediye olarak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bir kez daha net olarak ifade ediyorum. Söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır.

‘HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE ASLA GÖZ YUMULMAYACAK’

Hayvan dostlarımız, bu şehrin sessiz canlarıdır. Onlara merhamet ve sevgi göstermek hem insanlık hem de medeniyet borcumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak hiçbir çalışma, görevli bir kişinin ihmali veya kasıtlı kötü davranışını mazur göstermez.



Tüm hemşehrilerime söz veriyorum: Kars’ta hayvanlara yönelik şiddete asla göz yumulmayacak. Bu olayda da sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak ve benzer vakaların yaşanmaması için barınak yönetiminde kalıcı yapısal değişikliklere gidilecektir.



Hayvan dostlarımız bize emanet. Biz, emanete sahip çıkacağız.



Teşekkür ederim."

Kaynak: DHA