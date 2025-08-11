Terme’de Feci Olay: Evinde İple Asılı Halde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Terme ilçesinde bir kişi evinde iple asılı halde ölü bulundu. Olay, Karamahmut Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

H.B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA