Depremde Bir Can Kaybı Daha... Acı Haber Manisa'dan Geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremle yürekler ağızlara gelirken, depremde 12’si metruk 16 binanın yıkıldığı bildirilmişti. İlk belirlemelerde1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, bir acı haber de Manisa’dan geldi.

Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisinde inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki cami hasar gördü. Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA