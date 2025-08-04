Kars’ta Eşeğe Kan Donduran İşkence! Sırtına Tonlarca Yük Koyup, Arabaya Bağlayarak Sürüklediler

Gümüşhane, Mersin’deki görüntülerin dehşet verisi etkisi henüz geçmemişken bir kan donduran görüntü de Kars’tan geldi. Kars’ta sırtına ağır yük yüklenen eşek, bir araca bağlanarak metrelerce acımasızca sürüklendi. Hayvan sahibi ve araç sahibine cezai işlem uygulanırken, acı çektirilen eşek ise koruma altına alındı.

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Hayvanlara yönelik şiddetin ardı arkası kesilmezken, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin, eşeğin sırtına ağır yük yükleyip, hayvanı bir araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi. Eşeği arabayla çeken kişi veya kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Kars’ta Eşeğe Kan Donduran İşkence! Sırtına Tonlarca Yük Koyup, Arabaya Bağlayarak Sürüklediler - Resim : 1

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine istinaden hem hayvan sahibi hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Acı çektirilen eşek ise koruma altına alındı. Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'nca şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

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Kaynak: İHA

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