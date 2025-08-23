Gelibolu'daki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Gelibolu'daki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Kaynak: AA

Çanakkale Gelibolu Orman yangınları
