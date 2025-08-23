Gelibolu İki Gündür Alev Alev! Drone Görüntüleri Felaketi Gözler Önüne Serdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Yangından etkilenen ormanlık alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Orman ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangın gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına yeniden havadan müdahale başlatıldı. Helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla desteklenen çalışmalara onlarca kara ekibi de katıldı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ YÜREK YAKTI

Yangının etkilediği ormanlık alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi. Görüntülerde bazı bölgelerde alevlerin tamamen söndüğü, bazı noktalarda ise soğutma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yangında zarar gören alanın kesin boyutu yapılacak incelemelerden sonra netleşecek. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA