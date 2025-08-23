4 İldeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Çanakkale, Muğla, Bursa ve İzmir’de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. 3 ildeki yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, Çanakkale'deki yangının 'büyük ölçüde' kontrol altında olduğu açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla, Bursa ve İzmir’deki yangınlar, ekiplerin yoğun çabalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanan Çanakkale Gelibolu’daki yangına müdahale ise devam ediyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22’de çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel müdahale etti. Polis TOMA’ları ve köylülerin tankerlerle taşıdığı sular da söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak tamamen söndürülmesi için mücadelenin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye 5 helikopter, 2 uçak ve arazözlerle birlikte çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.

BURSA

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki orman yangınına 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz ve 62 personelle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR

İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi’ndeki tarım alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın da kontrol altına alındı. 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personelin görev aldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangın durduruldu.

Yangının, bir vatandaşın izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili olarak kaynakçı M.Ş.T (31), arazi sahibi D.Y. (32) ve ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

