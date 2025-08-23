Orman Katliamına Yasal Kılıf… Yeni Yönetmelik Talanın Önünü Açtı! Yangından Daha Beter

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Madencilik faaliyetleri ve artan orman yangınlarıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ormanlar, şimdi de yeni bir düzenlemeyle daha büyük bir tehdit altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, madencilere ormanlık alanlarda daha geniş çaplı kesim yapabilme imkânı tanıyan yeni bir yönetmeliği yürürlüğe soktu.

KESİM ALANI KATLANIYOR, ORMANLAR TEHDİT ALTINDA

Sözcü’nün haberine göre, yeni düzenleme, maden şirketlerine mevcut ruhsat sahasında kestikleri ormanlık alanın en az iki katı kadar yeni alanı daha kesme hakkı tanıyacak. Artık ormanların içine girip binlerce ağacı deviren ve doğayı tahrip eden şirketler, "kes kesebildiğin kadar" anlayışıyla daha büyük maden çukurları açabilecek.

Önceki uygulamada ise maden şirketleri, yeni alanlara geçmeden önce mevcut sahayı rehabilite etmek ve üzerini ağaçlandırmak zorundaydı. Bu zorunluluk devre dışı bırakıldı.

RUHSAT YETMEZ YAZI YETER

Yeni yönetmeliğe göre, örneğin 150 hektarlık orman alanını tahrip eden bir şirket, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden “rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair” alacağı sadece bir yazıyla aynı bölgede 150 hektar ormanı daha yok edebilecek. Hiçbir bilimsel değerlendirme ya da heyet kararı gerekmeksizin, ormanların kesimi için artık basit bir bürokratik belge yeterli olacak.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ MEMNUN

Düzenlemeden memnuniyet duyduklarını açıklayan Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, “Bu düzenleme sektörün önünü açarken sorumluluğumuzu güçlendiriyor”dedi.

‘YANGINDAN DAHA BETER’

Söz konusu değişikliğe en sert tepki ise Türkiye Ormancılar Derneği'nden (TOD) geldi. Dernek yetkilileri, “Yangından daha beter bir adım” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Sözcü