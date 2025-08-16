Birçok İlde Orman Yangını! İzmir, Kocaeli, Afyon, Diyarbakır ve Karaman Alev Alev

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktalarından peş peşe orman yangını haberleri geliyor. İzmir’in Urla ilçesinde, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Karaman’ın Ermenek ilçesinde ve Diyarbakır’ın Hani ile Lice ilçelerinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütülüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

05.50 URLA'DA YANGIN

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı



04.40 KOCAELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesinde yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangınına ilişiklin yapılan açıklamada söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, cumartesi günü saat 02.00 itibariyle söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın bölgesinde incelmelerde bulunup, ilgili kurum müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada yangına müdahalenin devan ettiğini belirten Tahir Büyükakın, “Rüzgar hala şiddetini eksiltmiş değil. Aldığımız raporlara göre gece saat 03.00'ten sonra saatte 10-15 kilometre aralığına gerileyecek. Gün ışıdıktan sonra yine havadan da müdahaleyle birlikte inşallah kontrol altına alınacak. Şu anda yangının enerjisi düştü ama özellikle Safiye, Suludere ve Akçat'ta köye yakın kısımlarda mücadele devam ediyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar. Fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. Ben devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Cansiperane çalışan tüm elemanlarımıza da Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazasız, belasız bir mücadelede Rabbim yardımcıları olsun. Sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız da seferber olmuş vaziyette. Devletin tüm kurumları, belediyeler, çevre illerden yine devletin kurumları ve belediyelerin destekleri için de hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

02.30 ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü mevki Bayramiç Barajı yakınlarında ormanlık alanda saat 00.29'da yangın çıktı. Yangına karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

00.15 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın İznik, Zonguldak'ın Merkez, Bartın'ın Amasra, Muğla'nın Fethiye ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürüldüğünü, Adıyaman'ın Besni ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde de büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kocaeli/Karamürsel, Karaman/Ermenek, Afyonkarahisar/Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

23.15 DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 kişinin dumandan etkilendiğini ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını açıkladı.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı belirtildi. Yangınlarda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri ifade edildi. Açıklamada, "Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Hâlen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

