29 İlde FETÖ Operasyonu! 49 Gözaltı, 39 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu kişilerden 39’u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Son Güncelleme:
29 İlde FETÖ Operasyonu! 49 Gözaltı, 39 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 29 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 39’u tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta gerçekleştirildi. Şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri, iltisaklı kuruluşlara finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları belirlendi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma TEM Daire Başkanlığı’na ve sahada görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Firari FETÖ Hükümlüsü YakalandıFirari FETÖ Hükümlüsü YakalandıYurttan Haberler
Cumhurbaşkanı İmzaladı: FETÖ Hükümlüsünün Cezası KaldırıldıCumhurbaşkanı İmzaladı: FETÖ Hükümlüsünün Cezası KaldırıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
FETÖ FETÖ Operasyonları
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! Türkiye’de İlk Kez Görüldü Türkiye’de İlk Kez Görüldü