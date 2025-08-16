29 İlde FETÖ Operasyonu! 49 Gözaltı, 39 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 29 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 39’u tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta gerçekleştirildi. Şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri, iltisaklı kuruluşlara finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları belirlendi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma TEM Daire Başkanlığı’na ve sahada görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak: DHA