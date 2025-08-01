Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.Ö'yü yakaladı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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