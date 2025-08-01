Zonguldak'ta 16 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir fındık bahçesinde dikili halde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zonguldak'ta 16 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yığılca yol üzeri Kabalar Köyü mevkiinde bir fındık bahçesinde yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, bahçe içerisinde gizlenmiş şekilde 16 kök hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bahçe sahibi olduğu belirlenen şüpheli kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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