Aydın’da Kuruyan Ağaç Aracın Üzerine Devrildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kökü kuruyan bir ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, trafik kısa süreli aksadı.

Aydın’da Kuruyan Ağaç Aracın Üzerine Devrildi
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Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, bugün saat 16.30 sıralarında ilginç bir kaza yaşandı. Kökü kuruyarak zayıflayan bir ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 09 SY 083 plakalı aracın üzerine devrildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ağacın devrilmesi nedeniyle bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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Kaynak: İHA

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