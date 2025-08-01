Fethiye’de 3 Katlı Evin Çatı Katı Alev Alev Yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çatı bölümü tamamen zarar gördü.

Fethiye’de 3 Katlı Evin Çatı Katı Alev Alev Yandı
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Yangın, Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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