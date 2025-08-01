Kızılcahamam’da 3 Gün Önce Kaybolan Şahıs Çay Yatağında Bulundu

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, 29 Temmuz 2025’te kaybolan Sefa Karataş’ın cansız bedeni, bugün yapılan arama çalışmaları sonucunda çay yatağında bulundu. Karataş’ın ailesi, oğullarının Kırkırca Mahallesi’nde kaybolduğunu bildirerek 31 Temmuz’da jandarmaya ihbarda bulunmuştu. Bunun üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan bir arama timi oluşturuldu.

Üç gün süren titiz çalışmanın ardından, Karataş’ın cansız bedeni Alpagut Mahallesi yakınlarındaki çay yatağında tespit edildi. Ekipler tarafından çay yatağından çıkarılan Karataş’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, kaybolma ve ölüm nedenini araştırmak için detaylı inceleme yürütüyor.

Kaynak: İHA