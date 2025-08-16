Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda

Meteoroloji, kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 13 kent için ise sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI SAATTE 70 KM

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olması öngörülen kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

13 KENTTE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kentimiz arasında İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova. yer alıyor.

