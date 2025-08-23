Benfica-Fenerbahçe Maçı Öncesi Bomba İddia: Mourinho’nun Yeni Takımı Açıklandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefiyle sahaya çıkarken, maç öncesi Portekiz basınından gelen bir iddia gündeme damga vurdu. Portekiz’in önde gelen yayın organlarından Record, Mourinho’nun gelecek sezon için yeni takımını duyurdu. İddiaya göre, deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe’den sonraki durağı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United olacak.

TARTIŞMA YARATTI

Portekiz basınında yer alan habere göre, Manchester United’ın mevcut teknik direktörü Erik ten Hag’ın koltuğu sallantıda. Kulübün, sezon sonunda Mourinho’yu yeniden takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü. Mourinho’nun, daha önce 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United ile yeniden anlaştığı iddia edilirken, bu haber Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yarattı. Sarı-lacivertliler, Mourinho’nun takıma olan bağlılığına vurgu yaparak bu iddialara temkinli yaklaşıyor.

