Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti! Mourinho 9 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Kulüp Bul!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de transfer mesaisi devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak isteyen Kanarya’da flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 9 milyon euroluk yıldıza kapıyı gösterdi.

JOSE MOURINHO’DAN 9 MİLYON EUROLUK YILDIZA VETO: KENDİNE KULÜP BUL!

Son olarak Mourinho'nun istemediği Livakovic'in menajerine, "Kulüp bul" denildi. Sevilla, Monaco ve Milan'a önerilen ancak reddedilen Hırvat eldivene 10 milyon euro isteniyordu.

FENERBAHÇE KARİYERİ BURADA BİTİYOR

Talip çıkmayınca; bu rakam 5 milyon euroya düşürüldü.

2023 yılında Dinamo Zagreb'den transfer edilen 30 yaşındaki Livakovic'in Fenerbahçe macerası, Mourinho'nun kararıyla resmen sona ermiş gibi görünüyor.

