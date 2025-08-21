Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği Tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Orta sahaya takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli ekipte bir bomba daha patlatıldı. Ünlü gazeteci resmen duyurdu. Son olarak Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Edson Alvarez'e kavuşacağı öğrenildi. İşte Edson Alverez haberinin detayları…

Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe'ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul'a Geleceği Tarih
Süper Lig devi Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatları doğrultusunda transfer mesaisini sürdüren sarı-lacivertli ekipten bomba bir gelişme yaşandı.

Son olarak Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde Edson Alvarez'e kavuşacağı öğrenildi.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU: EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE’YE GELİYOR!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda, "Edson Alvarez Fenerbahçe'ye geliyor! Satın alma opsiyonlu ilk kiralama anlaşması yapıldı. Orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolleri için uçacak" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a gelecek.

Alvarez seçeneklerini değerlendirdikten sonra Jose Mourinho'nun da çok istekli olmasıyla tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak.

Fenerbahçe yapılan anlaşmaya göre; Edson Alvarez''in maaşının tamamını karşılayacak ve 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak.

GÜNCEL PERFORMANSI

West Ham'ın 2023-24 sezonunda 38 milyon Euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği Meksikalı orta saha Edson Alvarez, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. 1.90 boyundaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla çıktığı 28 Premier Lig maçında 1 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

