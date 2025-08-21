Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt

Fenerbahçe-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu, transfer sorularını “Kolay gelsin” diyerek geçiştirdi. Kadıköy’de alkışlanan milli yıldız için transfer dedikoduları bir kez daha alevlendi.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Portekiz devi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca gözler, transfer söylentileriyle gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun üzerindeydi.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt - Resim : 1

Benfica formasıyla maça ilk 11’de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Kerem, maç sonrası transfer sorularına kısa ama çarpıcı bir yanıt verdi.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt - Resim : 2

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası çıkış tünelinde basın mensuplarının “Transferle ilgili bir şey söylemek ister misin?” sorusuna yalnızca “Kolay gelsin” diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt - Resim : 3

Bu kısa cevap, transfer dedikodularını daha da alevlendirdi. Kerem, kendisine uzatılan Benfica formasını imzalarken taraftarlarla da kısa bir etkileşim yaşadı ve ardından Benfica kafilesiyle stattan ayrıldı.

