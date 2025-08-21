Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Portekiz devi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca gözler, transfer söylentileriyle gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun üzerindeydi.

Benfica formasıyla maça ilk 11’de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Kerem, maç sonrası transfer sorularına kısa ama çarpıcı bir yanıt verdi.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası çıkış tünelinde basın mensuplarının “Transferle ilgili bir şey söylemek ister misin?” sorusuna yalnızca “Kolay gelsin” diyerek yanıt verdi.

Bu kısa cevap, transfer dedikodularını daha da alevlendirdi. Kerem, kendisine uzatılan Benfica formasını imzalarken taraftarlarla da kısa bir etkileşim yaşadı ve ardından Benfica kafilesiyle stattan ayrıldı.

