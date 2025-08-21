Yoğun Bakıma Alınmıştı… Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen’in Son Hali Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bodrum’daki evinde rahatsızlanan 86 yaşındaki Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Altı gün süren tedavi sürecinin ardından, dün hastaneden ayrılarak evine döndü.

'BABAM GAYET İYİ'

Tedavi süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren oğlu Metin Şen, yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” demişti.

SON HALİNİ MUSTAFA KAPTAN PAYLAŞTI

Taburcu edildikten sonra Bodrum Yalıkavak’taki çiftliğine geçen Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, : “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

