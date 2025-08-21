Yoğun Bakıma Alınmıştı… Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen’in Son Hali Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakım servisinden taburcu edildikten sonra ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Yoğun Bakıma Alınmıştı… Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen’in Son Hali Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bodrum’daki evinde rahatsızlanan 86 yaşındaki Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Altı gün süren tedavi sürecinin ardından, dün hastaneden ayrılarak evine döndü.

'BABAM GAYET İYİ'

Tedavi süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren oğlu Metin Şen, yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” demişti.

Yoğun Bakıma Alınmıştı… Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen’in Son Hali Ortaya Çıktı - Resim : 1

SON HALİNİ MUSTAFA KAPTAN PAYLAŞTI

Taburcu edildikten sonra Bodrum Yalıkavak’taki çiftliğine geçen Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, : “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber VarYoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber VarGüncel
Ali Şen Yoğun Bakıma Alınmıştı... Son Sağlık Durumunu Oğlu Metin Şen AçıkladıAli Şen Yoğun Bakıma Alınmıştı... Son Sağlık Durumunu Oğlu Metin Şen AçıkladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Şen Fenerbahçe
Son Güncelleme:
İTÜ'lü Profesör ‘7.8 Büyüklüğünde Bekliyorum’ Diyerek Uyardı: İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi! İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi
Fenerbahçe’de Yine Hayal Kırıklığı! Serdar Ali Çelikler Benfica Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Bu İkisiyle Hayat Geçmez!' 'Bu İkisiyle Hayat Geçmez'
Mourinho, Takımını Eleştirdi... 'Böyle Tehlike Yaratamayız!' Mourinho'dan Takımına 'Duran Top' Sitemi!
Tesla’ya Rakip Olarak Piyasaya Girmişlerdi: Batarya Sorunu Sonlarını Getirdi! Otomotiv Devi Resmen İflas Etti Otomotiv Devi Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu
Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor' Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor'