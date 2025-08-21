Fenerbahçe’de Yine Hayal Kırıklığı! Serdar Ali Çelikler Benfica Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Bu İkisiyle Hayat Geçmez!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yine taraftarın hedefinde. Dün akşam Kadıköy’de oynanan Benfica maçında, sarı-lacivertli ekibin yetersiz kalması taraftarı sinir krizine soktu. Taraftar da dünkü maçtan sonra stadyumda tepki gösterdi.

Öte yandan ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in Mourinho ve Jhon Duran ‘a yönelik yaptığı eleştiri ise gündeme bomba gibi düştü.

’10 KİŞİ KALMIŞ TAKIMA NEDEN RİSK ALMADIN’

İŞTE YORUMCULARIN FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI AÇIKLAMASI

Eski futbolcu Mustafa Sarp: Her iyi defans yapan takımı çözemeyecek mi Fenerbahçe? 10 kişi kalmış takıma karşı risk almadın. Almadığın risk senin gibi büyük bir teknik adamı daha fazla eleştiriye açık yapıyor.

‘FENERBAHÇE NE OYNADI?’

Nihat Kahveci: Mourinho, sen de şu dakika 42-43 çıkma, uğursuz geliyor. Göztepe'de de çıktı bir şey olmadı. Benfica, 10 kişi kaldı yine gol yemedi. Fenerbahçe ne oynadı? Doldur, boşalt, doldur, boşalt...

Ersin Düzen: "Mourinho memnundur. Göztepe maçında kalesinde gol görmemesini, rakibin iyi savunma yaptığını ön plana çıkartmıştı."

Uğur Karakullukçu: Mourinho'nun kendi ödevini yapmadan, ihaleyi başklarına bırakması biraz abartı.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: BU İKİSİYLE HAYAT GEÇMEZ!

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin çok büyük sorunları var. Ya 5 tane futbolcu lazım ya da çok acil bir tane hoca lazım! Göztepe maçı ve Benfica maçı... Gösterdi ki Jhon Duran ve En-Nesyri ile hayat geçmez. Fenerbahçe'ye yüzde yüz bir santrafor lazım.

