Ankara ve İstanbul İçin 'Susuz Felaket' Kapıda: Petrolü Geçecek!

Türkiye’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları İzmir ve Tekirdağ gibi kentlerde su kesintilerinin yaşanmasına neden olurken, İstanbul’un barajlarından da kötü haber gelmişti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’nin su kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "6 aydır uyarıyorum. Susuzluğa hazır olun. Metropoller bağırmaya başladı. 1 ay içinde Ankara, İstanbul dahil birçok şehir su kısıtlamasına gidecek” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, Ankara ve İstanbul gibi metropollerde de su kısıtlamasına gidileceğine dikkat çeken Demir, “İnşallah yağmur yağar. Verilerimize göre önümüzdeki 1,5 – 2 ay böyle gözüküyor. Şu anda 1 litre suyu 10 TL’ye alıyoruz. 10 litresi 200 TL, 1 tonu 20 bin TL’ye geliyor. 20 bin TL’ye içtiğimiz suya pahalı demiyoruz, 37 TL’lik belediye suyuna pahalı diyoruz. Bu su krizi böyle devam ederse 0,5 litrelik suyu 10 TL’ye içemeyeceğiz, 100 TL’ye bulursak şükredeceğiz. O yüzden su önümüzdeki günlerde petrolden daha pahalı hale gelebilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA