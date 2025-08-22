İstanbul'u Bekleyen 'Kurak Felaket', Barajlar Boşaldı, Mavi Sular Yerini Yeşil Çimlere Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin birçok kentinde kuraklık nedeniyle barajlarda su kalmaması nedeniyle, su kesintileri yaşanırken, bu kentler arasında İzmir, Tekirdağ gibi iller yer alıyordu. İstanbul’un barajlarındaki son durum da kuraklık tehlikesinin megakent için de yakın olduğunu gözler önüne serdi.

İSKİ’nin verilerine göre, martta yüzde 80’lere çıkan İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 44.08’e düştü.

YAĞMUR YAĞMADI; DOLULUK AŞIRI DÜŞTÜ

Yaz aylarında yok denecek kadar az yağmur yağarken, mart ayında doluluk oranı yüzde 65’e kadar yükselen Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 27.63’e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü. İstanbul’a su sağlayan barajların 8’inde doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. İstanbul’un Terkos Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. İstanbul’da şu an en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 31.38 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı şöyle kayıtlara geçti:

Ömerli yüzde 40.87

Darlık yüzde 56.07

Elmalı yüzde 63.17

Terkos yüzde 49.01

Alibeyköy yüzde 27.63

Büyükçekmece yüzde 44.62

Sazlıdere yüzde 39.71

Istrancalar yüzde 31.38

Kazandere yüzde 26.78

Papuçdere yüzde 35.85

Kaynak: DHA