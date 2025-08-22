Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. O günden bugüne binlerce artçı depremin kaydedildiği Sındırgı bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Korkutan deprem Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

