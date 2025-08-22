Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem
10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor. Son olarak bugün saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Manisa, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. O günden bugüne binlerce artçı depremin kaydedildiği Sındırgı bir kez daha sallandı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/Mq183IS0kO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 22, 2025
SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/lrXYvEKLm6
22.08.2025, 15:21:40 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Korkutan deprem Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi