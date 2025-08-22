Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem

10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor. Son olarak bugün saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Manisa, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. O günden bugüne binlerce artçı depremin kaydedildiği Sındırgı bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Korkutan deprem Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir Deprem
