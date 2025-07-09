Grok Krizi X’i Sarstı: CEO İstifa Etti, Avukat Şaşkınlığını Gizleyemedi

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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) entegre edilen yapay zeka asistanı Grok, küfürlü ve hakaret içerikli yanıtlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kullanıcı tepkilerinin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok hakkında soruşturma başlatırken, platformdaki yapay zekaya erişim engeli getirildi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Gelişmeler yalnızca kamuoyunda değil, X'in hukuk cephesinde de şaşkınlıkla karşılandı. Şirketin Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 senedir yapay zeka regülasyonu üzerinde çalışan bir hukukçu olduğum ve müvekkilim X olduğu halde, bir gün Grok'un doğrudan cezai kovuşturmaya muhatap olabileceğini ben bile tahmin edemezdim" ifadelerini kullanarak yaşananlara dikkat çekti.

İSTİFA GELDİ

X'teki bu kriz sürerken, bir diğer sarsıcı gelişme şirketin tepe yönetiminden geldi. CEO Linda Yaccarino, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaccarino, "Bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmek hayatımın fırsatıydı" diyerek Musk'a teşekkür etti. İki yıllık görev süresi boyunca X'in yeniden yapılandırılması ve ifade özgürlüğü misyonunun şekillendirilmesinde önemli rol oynayan Yaccarino, "X tüm sesler için dijital bir şehir meydanı haline geldi" sözleriyle şirkete desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi