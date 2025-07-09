Netanyahu Açıkladı! Donald Trump ile Ne Konuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neler konuştuğunu açıkladı. Netanyahu açıklamasında, görüşmede Hamas’ın askeri ve hükümet yönetim kabiliyetlerini ‘ortadan kaldırma’ kararlığını da dile getirdiğini söyledi.

Netanyahu Açıkladı! Donald Trump ile Ne Konuştu?
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Dünyanın gözü İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye çevrilirken, Netanyahu, Trump ile neler konuştuklarını açıkladı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, Trump ile görüşmensinin Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çabalarına odaklandığına dikkat çekti.

Görüşmede Hamas’ın askeri ve hükümet yönetim kabiliyetlerini ‘ortadan kaldırma’ konusundaki kararlılığını bir dile getiren Netanyahu, "İran'a karşı elde ettiğimiz büyük zaferin" sonuçlarını da ele aldıklarını kaydetti.

Netanyahu’nun ziyareti, Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilerek göreve başladığı 20 Ocak’tan bu yana Washington’a yaptığı üçüncü ziyaret oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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