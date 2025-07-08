Beyaz Saray'da Kritik Görüşme: Netanyahu Gazze İçin Planını Açıkladı, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterdi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Filistinlilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesi tartışmalarına dair yöneltilen bir soruya Netanyahu, “(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli.” yanıtını verdi.

Netanyahu ayrıca Filistinlileri 3. bir ülkeye göndermek için çalıştıklarını açıkladı. "Filistinlilere daha iyi bir gelecek sağlamak istediklerini" öne süren Netanyahu, "Bunu gerçekleştirecek ülkeleri bulmak için Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ve sanırım birkaç ülke bulmaya yakınız." ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK KONTROLÜ BİZDE OLMALI'

Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi ancak güvenlik gibi bazı stratejik yetkilerin ise İsrail’in kontrolünde kalmasının şart olduğunu ifade etti. Ayrıca bölgesel barışa dair mesajlar da veren Netanyahu, “Bence Başkan Trump’ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN 'İRAN' AÇIKLAMASI

İran’la yapılması planlanan müzakereler konusunda açıklama yapan Başkan Trump, “İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar.” dedi. İran’a yönelik başka bir askeri operasyon planlanıp planlanmadığına dair soruya ise, “Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız.” yanıtını verdi. Trump, İran’ın son gerilimlerin ardından daha ılımlı bir tutum sergilediğini belirterek, “Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. (İran) onlar farklı. İki hafta önce olduklarından çok farklılar.” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu’nun talebi doğrultusunda Şam’a yönelik yaptırımların kaldırıldığını ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan “çok etkilendiğini” belirten Trump, Şara’nın “sert bir geçmişten ve coğrafyadan geldiğini” söyledi.

'İRAN'A YAPTIRIMLARI KALDIRMAK İSTERİM'

İran’a dair yaptırımların geleceğine dair bir soru üzerine ise Trump, “Doğru zaman geldiğinde İran’a yaptırımları da kaldırmak istediğini” belirterek, “Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran’ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim. ‘ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm’ demiyorlar artık. Eskiden Orta Doğu’nun zorbasıydı, artık değil.” şeklinde konuştu.

TRUMP'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERDİ

Netanyahu da toplantıda Suriye’de artık yeni fırsatlar doğduğunu belirterek istikrar, güvenlik ve barış için umutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıklayarak adaylık mektubunu Trump’a takdim etti. Öte yandan Trump, Ukrayna hakkında da konuşarak, “Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA