Trump'tan İran'a Teşekkür; 'Beni Arayıp 'Size Füze Atmak İstiyoruz' Dediler'

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ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran’ın Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’ın saldırıdan önce kendisini arayarak bilgi verdiğini yineleyen Trump, bu tutumu “saygılı” olarak değerlendirdi.

'BENİ ARADILAR'

Trump konuşmasında, “Beni aradılar ve ‘Size saldırı düzenlememiz gerek’ dediler. Bunu söyleyen İran’dı. Oldukça saygılıydılar. Bu da demek oluyor ki bize saygı duyuyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca İran’ın saldırının saati ve hedeflerini de detaylı biçimde paylaştığını vurguladı.

'SİZE 14 FÜZE ATMAK İSTİYORUZ'

“Biz onlara 14 bomba attık. Onlar da bana ‘Biz de size 14 füze atmak istiyoruz’ dedi. Ben de ‘Tamam buyurun, anlıyorum’ diye karşılık verdim” diyen Trump, İran’ın saldırı saatini ve hedeflerini bildirmesiyle birlikte El-Udeyd Üssü’nün tahliye edildiğini, böylece can kaybının önlendiğini belirtti.

İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, 23 Haziran’da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da İran’a teşekkür ederek, “İran'a (saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı” demişti. Ayrıca İran’ı barışa, İsrail’i de uyuma teşvik edeceğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselmişti. ABD 22 Haziran’da İran’a hava saldırısı düzenlemiş, İran ise 23 Haziran’da Katar’daki ABD üssünü hedef almıştı. Trump, iki ülke arasında 24 Haziran’da ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA