Kaçakçılar Hükümeti Canından Bezdirdi: İhbar Edene Dev Ödül

Gana’da altın kaçakçılığıyla mücadeleye halk da dahil ediliyor. Kaçak altın işlemlerini ihbar edenlere, ele geçirilen değerin yüzde 10’u nakit ödül olarak verilecek. Ülke, 11 milyar doları aşan gelir kaybını durdurmak için kararlı adımlar atıyor.

Kaçakçılar Hükümeti Canından Bezdirdi: İhbar Edene Dev Ödül
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Gana hükümeti, yasa dışı altın ticaretine karşı mücadelede yeni bir döneme girdi. Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olan ülkede, altın kaçakçılığını ihbar eden vatandaşlara büyük ödül verilecek. İhbar sonucunda ele geçirilen altının değerinin yüzde 10’u nakit olarak bildirene ödenecek.

Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, bu uygulamayı Gana Altın Kurulu Görev Gücü’nün tanıtım toplantısında açıkladı. Mahama, yasa dışı altın ticareti ve kara borsa faaliyetlerinin ancak halkın desteğiyle durdurulabileceğini söyledi. Halkı ülkenin yer altı kaynaklarını korumaya çağırdı.

Kaçakçılar Hükümeti Canından Bezdirdi: İhbar Edene Dev Ödül - Resim : 1

YÜZDE 10'U ÖDÜL OLARAK VERİLECEK

Mahama, “Eğer yasa dışı bir altın işlemini ihbar eder ve bu sayede altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10’unu ödül olarak alacaksınız,” diyerek vatandaşlara doğrudan seslendi. Altın kaçakçılığının ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Mahama, artık bu duruma bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni oluşturulan görev gücünün, altın sektöründe yasal denetimi güçlendireceğini ifade eden Mahama, bu yapılanmanın yasal sürecin etkin işlemesinde kilit rol oynayacağını dile getirdi. Görev gücü aynı zamanda yolsuzlukla mücadele sorumluluğu da üstlenecek.

Kaçakçılar Hükümeti Canından Bezdirdi: İhbar Edene Dev Ödül - Resim : 2

Cumhurbaşkanı, bu süreçte yolsuzluğa karışan kamu görevlilerinin cezalandırılacağını belirterek, bu kişilerin görevden alınacağını, yargılanacağını ve tüm haklarının iptal edileceğini söyledi. Bu adımların halkın güvenini yeniden inşa edeceğini umduklarını kaydetti.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, bu girişimin temelinde altın sektöründe artan kayıt dışı ticaret ve kamu bütçesindeki milyarlarca dolarlık kayıp yer alıyor. Son denetimlerde, Gana’nın resmi ihracat rakamları ile dış ticaret verileri arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi. Bu farkın son beş yılda 11,4 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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