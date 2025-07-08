İslam Memiş: Büyük Fırsat Çok Kazandıracak
Altın ve gümüş yatırımcıları için yeni uyarılar geldi. Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanacak olası geri çekilmelerin yatırımcılar için yeniden bir fırsat anlamına geleceğini söyledi. Kasım ayını işaret eden Memiş, bu süreçte dikkat edilmesi gereken seviyeleri de paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş’e göre, gram altın ve gümüş fiyatlarında yaşanabilecek kısa süreli düşüşler, yatırım için uygun zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yatırımcılara sabırlı olunması gerektiği uyarısında bulunan Memiş, Kasım ayını stratejik bir dönem olarak tanımladı. Ayrıca mevsimsel olarak artan konut, arsa ve araç alımlarının, TL üzerindeki hareketliliği etkilediğine dikkat çekti.
GRAM ALTINDA 4.200–4.250 TL BANDINA DİKKAT
Geçtiğimiz hafta 4.330 TL seviyesinde olan gram altının, şu sıralar serbest piyasada 4.260 TL civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, ons altın ve gram altının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Gram altının fiyatlamasında döviz kurunun etkili olduğunu vurgulayan Memiş, dolar/TL paritesinin yatırım kararlarında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN ZAMAN DARALIYOR
Gram altında "3. dalış" olarak tanımlanan geri çekilme sürecini kaçıran yatırımcılar için hâlâ fırsat penceresinin açık olduğuna dikkat çeken Memiş, ons altında ise 3.280 – 3.350 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini belirtti. Bu seviyelerin yeni alımlar için uygun olduğunu ifade eden Memiş, daha önce bu seviyelerden alım yapanların kâr elde etmeye başladığını da sözlerine ekledi.
YENİDEN ALIM ŞANSI DOĞABİLİR
Gram altın için 4.200 – 4.250 TL bandının önemli olduğunu kaydeden Memiş, son 2 haftada alım yapamayan yatırımcıların bu seviyelerde pozisyon alabileceğini dile getirdi. Altında yeni bir fiyat fırsatının oluşabileceğini belirten uzman isim, yatırımcıları temkinli ama hazır olmaları konusunda uyardı.