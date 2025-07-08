İslam Memiş: Büyük Fırsat Çok Kazandıracak

İslam Memiş’e göre, gram altın ve gümüş fiyatlarında yaşanabilecek kısa süreli düşüşler, yatırım için uygun zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yatırımcılara sabırlı olunması gerektiği uyarısında bulunan Memiş, Kasım ayını stratejik bir dönem olarak tanımladı. Ayrıca mevsimsel olarak artan konut, arsa ve araç alımlarının, TL üzerindeki hareketliliği etkilediğine dikkat çekti.