Çin, ABD'den 'Tibet İle İlgili Konulara Karışmamasını' İstedi

Pekin yönetimi, ABD'nin, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konulara karışmaya son vermesini istedi.

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Çin, ABD'den 'Tibet İle İlgili Konulara Karışmamasını' İstedi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, rutin basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın doğum gününü kutlamasına ilişkin konuştu.

Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konuların Çin'in iç işleri olduğunu belirten Mao, Dalai Lama'nın "Tibet Özerk Bölgesi halkını temsil etme konumunda olmadığını" ifade etti.

Mao, Çin'in, ABD'yi, Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konuların önem ve hassasiyetinin farkında olmaya, konuya ilişkin Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmeye, bu hususlara karışmaya son vermeye çağırdığını aktardı.

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Kaynak: AA

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