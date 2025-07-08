İsrail Katliama Devam Ediyor! Son 24 Saatte 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze’de Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı’na göre, son 24 saat içinde İsrail’in Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 49 Filistinli öldü, 262 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik bugünkü hava saldırılarında en az 49 Filistinlinin daha öldüğü bildirildi. Saldırılar Gazze’nin güneybatısındaki Tel al-Hawa, Al-Rimal ve doğusundaki Al-Tuffah mahalleleri, Deyr el-Belah kenti, Han Yunus, Han Yunus-Rafah batı yolu ve Al-Zawayda kasabasını hedef aldı.

'İSRAİL, YALNIZCA ÇOCUKLARIN OLDUĞU OKULU VURDU'

Öte yandan, Bureij Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Abu Helo Okulu’na düzenlenen İsrail saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Saldırıya tanık olan Mustafa Ebu Votfa, Katar merkezli El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Saat yaklaşık 02.50’de drone sesleri duyduk. Saldırı bir ateş çemberi gibiydi. Bu bir çocuk okulu... Başka ne var ki? İçinde yalnızca çocuklar var. Gidecek başka yeri olmayan çocuklara barınak sağlıyor. Bu İHA’lar insanların sadece uyumaya çalıştığı naylon çadırlara saldırıyor. Gerçekten nedenini bilmiyorum” dedi.

Kaynak: ANKA