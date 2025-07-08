Ermenistan Parlamentosu Bir Anda Savaş Alanına Döndü

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Darbe tartışmalarıyla çalkalanan Ermenistan’da parlamentoda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tekme yumruklar havada uçuştu.

Sarkistan, kürsünden bir konuşma yaparak, hakkında verilecek kararın önceden alındığını öne sürdü ve olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi.

Sarkisyan, konuşmasının ardından parlamentoyu terk etmek isterken, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

DEVLET KORUMA SERVİSİ GÖREVLİLERİ ZOR AYIRDI

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

Ermenistan Başsavcılığı, hakkında “terör saldırısı hazırlığı” ve “iktidarı ele geçirme planı yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA