Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan Arasında Kritik Temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İstanbul’da görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan Arasında Kritik Temas
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Erdoğan, Paşinyan'ı Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

'TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDAKİ TEMASLAR ELE ALINDI'

Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını söyledi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı İstanbul’da kabul etti. Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor
İBB Soruşturmasında Fatih Keleş'in Oğlu ve Yeğeni Tutuklandı İBB Soruşturmasında 2 İsim Daha Tutuklandı
Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor