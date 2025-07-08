Trump’tan Yeni Ticaret Hamlesi! 12 Ülkeye Rest

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tunus’tan Myanmar’a kadar uzanan 12 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri getirdiğini duyurdu.

Trump’tan Yeni Ticaret Hamlesi! 12 Ülkeye Rest
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Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Trump, Japonya ve Güney Kore'ye dair daha önce açıkladığı vergilerin ardından şimdi de Tunus, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar’ı kapsayan yeni tarife kararlarını kamuoyuna sundu.

EN YÜKSEK ORAN LAOS VE MYNMAR'DA

Trump’ın paylaştığı bilgilere göre, Tunus, Malezya ve Kazakistan'dan yapılan ithalata %25 oranında vergi uygulanacak. Güney Afrika ve Bosna Hersek için bu oran %30, Endonezya için %32, Sırbistan ve Bangladeş için %35, Kamboçya ile Tayland için %36 ve Laos ile Myanmar için %40 olacak.

Ayrıca Hindistan ile ticari bir anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanabileceğini belirten Trump, bu yeni tarifelerin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi. Gerekli görülmesi halinde karşılıklı adımların atılacağını vurgulayan Trump, tarifelerin ülkelerle olan diplomatik ilişkilerin seyrine göre artırılabileceğini ya da azaltılabileceğini ifade etti.

'ARARLARSA FARKLI YOL İZLERİZ'

Mektuplarda belirtilen vergilerin kesin olup olmadığı sorusuna ise, "Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve 'farklı bir yol izlemek isteriz' derlerse buna açık olacağız" şeklinde yanıt verdi. Bu gelişmelerin hemen öncesinde Trump, Japonya ve Güney Kore'den ithal edilen ürünlere de %25 oranında vergi uygulanacağını açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

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