Fahrettin Altun'dan Türkiye-Çin Medya Forumu'nda Stratejik Medya Mesajı: Hakikat ve Adalet Taşıyabiliriz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Çin Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki medya iş birliğinin sadece profesyonel bir dayanışma değil, iki kadim medeniyetin ortak vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Altun, "Türkiye ve Çin, medya üzerinden sadece haber değil; anlayış, hakikat ve adalet taşıyabilir" dedi.

Konferansa, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile çok sayıda medya mensubu ve davetli katıldı. Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanında artan iş birliğinin stratejik ortaklıkları derinleştirdiğine dikkat çekerek, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor'un uyumlaştırılması, artan uçuş frekansları gibi gelişmelerin halklar arası etkileşimi güçlendirdiğini belirtti.

NETANYAHU'YA TEPKİ

Dünya genelinde krizlerin birbiri ardına patlak verdiğini ifade eden Altun, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem de Gazze'de barıştan yana tavır aldığını hatırlattı. İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da sert sözlerle eleştiren Altun, "Netanyahu hükümeti bölge barışını tehdit ediyor, buna karşı ses çıkaran sayılı ülkelerden biriyiz" dedi.

Altun, uluslararası sistemin bu krizlerde sınıfta kaldığını belirterek, "Sözde barışı tesis etmek için kurulan kurumlar yetersiz kalıyor. Daha adil bir iletişim düzeni şart" mesajı verdi.

'DEZENFORMASYON KÜRESEL BİR SORUN'

Konuşmasında medyanın dönüştürücü gücüne vurgu yapan Altun, dezenformasyon, yapay içerik üretimi ve dijital kutuplaşma gibi tehditlerin küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. "Bilginin hızla yayılması, onun doğruluğundan daha önemli hale geldi. Bu durum, sağlıklı kamuoyu oluşumunu tehdit ediyor" dedi.

'BİLGİ PAYLAŞIMI ÖNEMLİ'

Altun, İletişim Başkanlığı olarak medya diplomasisi, stratejik iletişim ve kültürel diplomasi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, bu süreçte Çin ile karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını önemsediklerini söyledi. Forumda yapay zeka, algı yönetimi ve dijital medya dönüşümü gibi konuların masaya yatırılacağını ifade etti.

Altun, "Medya, doğru kullanıldığında toplumları birleştirir. Türkiye ve Çin, bu anlamda medeniyet eksenli iş birlikleri kurabilecek güçlü ülkelerdir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA