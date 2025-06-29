İletişim Başkanı Altun'dan Spor Spikeri Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı

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Türk sporunun efsanevi spikerlerinden 62 yaşındaki Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Bir süredir yoğun bakımda olan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilen Sabri Ugan, tedavi gördüğü Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk spor yayıncılığının değerli ismi, spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anlatımındaki heyecanı, samimiyeti ve kendine has üslubuyla gönüllerde güzel izler bırakan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, spor medyamıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Haber Merkezi