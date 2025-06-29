İletişim Başkanı Altun'dan Spor Spikeri Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan ve yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun'dan Spor Spikeri Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sporunun efsanevi spikerlerinden 62 yaşındaki Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Bir süredir yoğun bakımda olan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilen Sabri Ugan, tedavi gördüğü Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk spor yayıncılığının değerli ismi, spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anlatımındaki heyecanı, samimiyeti ve kendine has üslubuyla gönüllerde güzel izler bırakan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, spor medyamıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Türk Sporunun Acı Günü: Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını KaybettiTürk Sporunun Acı Günü: Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fahrettin Altun
Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor
Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Türk Sporunun Acı Günü: Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak