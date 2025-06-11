Çin'den Açıklama: "Ticaret Savaşından Korkmuyoruz Ama Bunu İstemiyoruz"

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ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında müzakereler devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmelerde yeni aşama kaydedildiği belirtildi.

Xinhua'nın haberine göre, görüşmelerde Çin tarafına önderlik eden Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, iki tarafın ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit diyalog ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çin, ticaret savaşı istemiyor ama bundan da korkmuyor" dedi.

'EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER OLUŞTURULMALI'

ABD ile Çin arasındaki ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının Londra'da yürütülen toplantısında, tarafların karşılıklı endişelerini gidermede yeni mesafe kaydedildiğini vurgulayan Hı, iki ülkenin sonraki süreçte mutabakatı eyleme dönüştürerek zor kazanılan sonuçları güvenceye alması, küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlayacak yapıcı ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturulması için çalışması gerektiğini belirtti.

AKILCI ÇÖZÜM İÇİN İLERLEME SAĞLANDI

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Görüşmede tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde ve öncesinde mayısta İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaştığını vurgulayan Li, "Umarız Londra toplantısında kaydedilen ilerleme, Çin ve ABD arasında güvenin güçlendirilmesine, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sağlar" diye konuştu.

Kaynak: AA