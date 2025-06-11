Grönland'ın Buz Tabakası, Rekor Sıcaklar Nedeniyle 17 Kat Daha Hızlı Eridi

Dünyanın en büyük adası Grönland'da buz tabakasının, mayıstaki sıcak hava dalgası sırasında ortalamanın 17 katı daha hızlı eridiği bildirildi.

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Grönland'ın Buz Tabakası, Rekor Sıcaklar Nedeniyle 17 Kat Daha Hızlı Eridi
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Meteoroloji olaylarını inceleyen akademik işbirliği kuruluşu World Weather Attribution (WWA) Grönland'ın buz örtüsünün son durumuna yönelik araştırma yayımladı.

İzlanda genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84'ünün mayısta "rekor sıcaklıklar" kaydettiği belirtilen araştırmada, bunun 1991-2020 arası en yüksek ortalama mayıs ayı sıcaklığından 13 santigrattan daha yüksek olduğu vurgulandı.

'100 YILDA BİR'

Grönland'daki buz tabakasının, geçen mayıstaki sıcak hava dalgası sırasında, ortalamanın 17 katı daha hızlı eridiği aktarılan araştırmada İzlanda ve Grönland'da benzer sıcaklıkların "yalnızca 100 yılda bir tekrar kaydedilebileceğine" işaret edildi.

İzlanda ve Grönland gibi "soğuğa adapte" bölgelerde sıcak hava dalgasının "benzersiz etkileri" olabileceğine dikkati çekilen araştırmada şunlar kaydedildi: "Grönland ve İzlanda'da altyapı soğuk havaya göre inşa edilmiş, bu da bir sıcak hava dalgası sırasında buzların erimesinin su baskınlarına, yollara ve altyapıya zarar vermesine yol açabileceği anlamına geliyor."

Bu yıl 15 Mayıs'ta İzlanda'da sıcaklıklar 26 dereceyi aşmıştı, bu durum Kuzey Atlantik ülkesi için "oldukça sıra dışı" olarak nitelendirilmişti.

UZAK VE DONMUŞ ÜLKE

Dünyanın en büyük adası olarak bilinen ve 2,16 milyon kilometrekare yüz ölçüme sahip Grönland, Arktik bölgesinde yer alıyor. Ada'da sıcaklık yazları ortalama 10, kışları eksi 10 derece.

En seyrek nüfuslu bölgelerden birinde konumlanan "uzak ve donmuş" Ada'da, çoğunluğu yerli İnuit halkı olmak üzere yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor. Topraklarının yüzde 80'i buzullarla kaplı olduğundan nüfusun büyük çoğunluğu Ada'nın başkenti Nuuk civarındaki güneybatı kıyısında yaşıyor.

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Kaynak: AA

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