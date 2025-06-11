Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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California eyaletine bağlı Los Angeles Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, şehir merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerine ek olarak, bölge genelinden yüzlerce güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının, tüm bireyler için geçerli olduğu aktarılan açıklamada kolluk kuvvetleri, sağlık ve acil yardım personeli, bölge sakinleri, işe gidiş-geliş yapanlar ile basın kartı taşıyan gazetecilerin kapsam dışı tutulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA