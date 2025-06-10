Trump'tan Flaş Açıklama: Askerler Los Angeles’tan Çekilecek mi?

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ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için başlatılan protestolar beşinci gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan asker sevkine yönelik açıklama geldi.

'LOS ANGELES YERLE BİR OLURDU'

Los Angeles'a asker göndermesine dair gelen eleştiriler hakkında konuşan Trump, ''Eğer asker göndermeseydin Los Angeles yerle bir olurdu'' dedi.

ASKERLER GERİ ÇEKİLECEK Mİ?

Donald Trump, açıklamasının devamında "Ben müdahale ederek sokaklardaki şiddeti durdurdum. Los Angelas yanacaktı. Tehlike geçene kadar asker orada kalacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi