Trump'tan Flaş Açıklama: Askerler Los Angeles’tan Çekilecek mi?

California'nın Los Angeles kentinde protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama geldi. Trump, "Askerler tehlike bitene kadar kalacak" dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Flaş Açıklama: Askerler Los Angeles’tan Çekilecek mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için başlatılan protestolar beşinci gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan asker sevkine yönelik açıklama geldi.

'LOS ANGELES YERLE BİR OLURDU'

Los Angeles'a asker göndermesine dair gelen eleştiriler hakkında konuşan Trump, ''Eğer asker göndermeseydin Los Angeles yerle bir olurdu'' dedi.

ASKERLER GERİ ÇEKİLECEK Mİ?

Donald Trump, açıklamasının devamında "Ben müdahale ederek sokaklardaki şiddeti durdurdum. Los Angelas yanacaktı. Tehlike geçene kadar asker orada kalacak" ifadelerini kullandı.

Gözler ABD'de! Trump 'Çok Önemli' Diyerek Duyurdu: Askeri Üste KonuşacakGözler ABD'de! Trump 'Çok Önemli' Diyerek Duyurdu: Askeri Üste KonuşacakDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Rusya'da Apple'a 'LGBT' Cezası Rusya'da Apple'a 'LGBT' Cezası
UNRWA: Gazze'deki Yardım Dağıtım Sitemi Kötü Niyetli UNRWA: Gazze'deki Yardım Dağıtım Sitemi Kötü Niyetli
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Altını Olan Hop Oturup Hop Kalkacak! Gram Altında Büyük Hile! Kuyumcular Panikte Altını Olan Hop Oturup Hop Kalkacak! Gram Altında Büyük Hile! Kuyumcular Panikte
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor