Gözler ABD'de! Trump 'Çok Önemli' Diyerek Duyurdu: Askeri Üste Konuşacak

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ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 4. gün geride kalırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Donald Trump, California'ya gideceğini duyurdu.

TRUMP, CALİFORNİA YOLCUSU

Eyaletteki Fort Bragg Askeri Üssü'ne gideceğini bildiren Trump, 'Orada müthiş bir kalabalığa harika bir konuşma yapacağım' dedi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Eğer son üç gecedir Los Angeles'a "ASKERLERİ GÖNDERMESEYDİM", bir zamanların o güzel ve büyük şehri şu anda yerle bir olmuş olurdu, tıpkı beceriksiz bir Vali ve Belediye Başkanı yüzünden Los Angeles'ta 25 bin evin yerle bir olması gibi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar Los Angeles geneline yayılan yoğun protestolara neden olmuştu. Compton bölgesinde, protestolar sonrası çok sayıda iş yeri zarar görmüştü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Los Angeles'ta devam eden ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edilirken Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

'YASA DIŞI' SAYILDI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

Öte yandan Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurmuştu.

MASKE YASAKLANMIŞTI

Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansımıştı.

Kaynak: Haber Merkezi