Doktora Unvanı Alırken İnsanlığı Onurlandırdı... Pep Guardiola'nın 'Gazze' Sözlerine Büyük Alkış

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı ile onurlandırıldı. İspanyol teknik adam, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yaşattığı acılardan bahsederek herkesi duygulandırdı. Guardiola, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisiyle alakalı bir duygu olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşananların sadece Filistinlileri değil tüm insanlığı ilgilendirdiğini ifade eden 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz" diye konuştu.

'BİR SONRAKİ ÇOCUKLAR BİZİM OLACAK'

Gazze'de ölen çocukların insanlık adına utanç verici olduğunun altını çizen Guardiola "Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze'deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik direktörün sözleri büyük alkış aldı.

Kaynak: AA